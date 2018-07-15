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Ankaragücü hız kesmiyor! 3 yıllık anlaşma

Ankaragücü, Süper Lig'in tecrübeli savunma oyuncusu Pinto ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:54
Ankaragücü hız kesmiyor! 3 yıllık anlaşma

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra kendisini Ankaragücü'ne bağlayan ön sözleşmeye imza atan Pinto, "Ankaragücü'nün bu şehir için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ankaragücü'nde olmaktan dolayı son derece mutluyum" dedi.

Süper Lig'de başarılı olacaklarına inandığını belirten Pinto, "Taraftarlarımızın takımını sahiplenişi muhteşem. Onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tiago Pinto transferi ile kadrolarının güçlendiğini ifade eden Yiğiner, "Pinto kendisini ispat etmiş başarılı bir futbolcu. Camiamıza hayırlı olsun. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan bölgelere transferler devam edecek" dedi.
 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:54
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