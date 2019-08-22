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Ankaragücü boks takımı kuruluyor

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan tarafından kurulan ‘Ankaragücü Boks Takımı’ için dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Bülent Başer’den profesyonel destek alındı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
Ankaragücü boks takımı kuruluyor

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan tarafından kurulan ‘Ankaragücü Boks Takımı’ için dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Bülent Başer’den profesyonel destek alındı.


Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan’ı makamında ziyaret ederek, hem yeni görevini kutladı hem de kurulması planlanan boks kulübü hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan ve şu an Almanya’nın EC BOXING Kulübü’nde çalışmalarını sürdüren Bülent Başer, Türkiye’de iyi bir boks potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "Eski milli boksörümüz ve şu an antrenörlük yapan Mustafa Karagöllü ile birlikte bu oluşuma katkı vermeyi planladık. Başkan Şükrü Orhan da bizim bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmak istedi. 20 yılı aşkın bir süredir dünya ringlerinde edindiğim bilgi ve tecrübeler ışığında kendilerine yardımcı olmaya çalışacağım. Böyle bir kulübün ülkemizin dövüş sporlarındaki başarılarına büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.



Şükrü Orhan: "Hedefimiz ülkemize başarılar getirmektir"


Mamak eski Belediye Başkan Yardımcısı ve şu an aktif olarak Sivil Savunma Müdürü olan Mustafa Orhan’ın oğlu Şükrü Orhan, hedeflerinin Türkiye’nin başarısına katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde çok sayıda yetenekli genç var. Bunlara imkanlar vererek başarılarını arttırarak, ülkemizin dünya ringlerinde tanıtımını sağlamak amacıyla bir boks kulübü kurmaya karar verdik. Bu doğrultuda dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Bülent Başer, hocamızın da değerli görüşlerini aldık. İlerleyen dönemlerde bizlere destek sözü de verdiler. Hedefimiz standartların üzerinde boks yapan ve başarılar sağlayan gençler yetiştirerek, dünyanın zirvesindeki kemerlere ulaşabilecek boksörler yetiştirmektir. Ülkemizin uzun yıllardır özlemiyle yanıp tutuştuğu başarıları ülkemize getirerek, insanlarımızın öz güvenlerini arttırıp, ’biz de dünyanın en iyileri arasındayız’ diyebilmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



Vedat Alyaz: "Dünya standartlarına ulaşmalıyız"


Boks yazarı Vedat Alyaz ise Türkiye’de çok sayıda boks kulübü olduğunu vurgulayarak, "Ancak özlemini çektiğimiz başarılara bir türlü ulaşamıyoruz. Bunun için de profesyonel destek alınması gerektiğini düşüyorum. Gözlemlediğim kadarıyla ülkemizde dünyanın en iyi boksörlerini devirecek sporcularımız mevcut ancak bunlar dünya boks felsefesiyle buluşmadıkları sürece vasat olarak kalmaya devam edeceklerdir. Onların ufuklarını açacak ve başarıya götürecek daha üstün bir boks felsefesi ve çalışma yöntemleri gerekmekte. Bunu da çok sayıda dünya şampiyonu yetiştirmiş olan antrenörümüz Bülent Başer sağlayabilir. Umarım Şükrü Orhan’ın öncülüğünü yaptığı bu oluşum dünya standartlarına ulaşabilen boksörlerimizin yetişmesine öncü olur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
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