Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Ankara’da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde teröristlerin hafif ticari araç ile yanaştığı ve polislere ateş ettiği görüldü. Ateş ederek polislerin üstüne koşan bir terörist, sonra üstündeki bombayı patlattı. Diğer teröristin ise elindeki silah ile ateş ettiği görüldü. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.