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Gündem Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!
Gündem

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:51:00 -

Bugün sabah 09:30 sularında gerçekleştirilen terörist saldırı girişimi sırasında bir teröristin kendisini patlatma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ankara’da 2 teröristin İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına yönelik yaptığı bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde teröristlerin hafif ticari araç ile yanaştığı ve polislere ateş ettiği görüldü. Ateş ederek polislerin üstüne koşan bir terörist, sonra üstündeki bombayı patlattı. Diğer teröristin ise elindeki silah ile ateş ettiği görüldü. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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