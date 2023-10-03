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Medya Ankara'daki terör saldırısının arkasında hangi ülke var? İşte cevabı
Medya

Ankara'daki terör saldırısının arkasında hangi ülke var? İşte cevabı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 11:50:00 -
Ankara'daki terör saldırısının arkasında hangi ülke var? İşte cevabı

Haşmet Babaoğlu, Ankara’da doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısının arkasında bulunan güç odaklarının kim ya da kimler olabileceğini masaya yatırdı.

Haşmet Babaoğlu, Ankara’da doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen terör saldırısının arkasında bulunan güç odaklarının kim ya da kimler olabileceğini masaya yatırdı. “Hangi devlet, hangi güç ilişkileri Türkiye'nin seçtiği yolda ilerlemesini istemiyor? Kim ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefinden derin biçimde rahatsız?” sorularına cevap arayan Babaoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“Ankara çok kritik bir terör saldırısı yaşadı...

Doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan bir saldırı...

Üstelik tam da TBMM'nin yeni yasama dönemine başlayacağı gün...
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40 yıldır terörle mücadele eden ve son yıllarda mücadele kararlılığını üst seviyeye taşıyan bir ülkeyi terörle korkutmak, sarsmak, yolundan saptırmak imkânsızdır.

Burası açık...

***

Belli ki terörün ardındaki eller yeni bir "mesajlaşma" sürecini açmak istiyor.

Malum...

Terörist kendini bir şey sanır ama aslında uluslararası istihbarat örgütleri ve çetelerin "işaret dili"nin basit bir parçasıdır.

Teröristin varlığı geniş bir mesaj çabasının içinde basit bir "ima"dan öteye gitmez.

Tam da bu yüzden terörün ilk sarsıntısı geçip gidince, derhal işin bu yönünü değerlendirmek gerekir.

***

Dışarıdan şu veya bu yolla destek almamış, kışkırtılmamış bir terör saldırısının olacağına inanacak yaşı çoktan geçtim...

İster, siyasi kılıflı örgütlerin saldırısı olsun...

İster, suç örgütlerine ait bir saldırı olsun...

Bir ülkeyi huzursuz kılan her saldırı, her eylem o ülkenin düşmanları tarafından korunur, kollanır ve sahneye itilir.

Bunu böyle bilmeli...

Ve agâh olup dikkatli gözlerle "dışarı"ya bakmalı!

Hangi devlet, hangi güç ilişkileri Türkiye'nin seçtiği yolda ilerlemesini istemiyor?

Kim "Türkiye Yüzyılı" hedefinden derin biçimde rahatsız?”

 

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