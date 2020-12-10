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Aktüel Ankara'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
Aktüel

Ankara'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 15:18:59 -
Ankara'daki suç örgütü operasyonunda yakalanan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

ANKARA (AA) - Ankara'da suç örgütü kurarak atık toplama ihalelerine katılanlardan haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Elebaşılığını kamuoyunda "Kürt Ahmet" olarak bilinen Ahmet Turgut'un oğlu İdris Melih Turgut'un yaptığı suç örgütünün, Ankara'da atık toplama ihalesini alanlarla esnaftan örgütün korkutucu gücünü kullanarak "komisyon" adı altında para istedikleri, vermeyenlere silahlı saldırıda bulundukları bildirildi.

Örgütün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirtilen "Hoca" lakaplı İ.S'nin de böyle bir vakıf olmamasına rağmen kendisini "Ayasofya Vakfı Başkanı" olarak tanıttığı, yerel gazete ve internet sitelerinde bununla ilgili haber yaptırdığı ifade edildi.

Bu şekilde güven sağlayan şüphelinin, çeşitli vaatlerde bulunarak birçok kişiden para aldığı ve örgüte haksız kazanç sağladığı kaydedildi.

Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama", "tutuklu ve hükümlünün kaçırılması", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" gibi suçlara karıştıkları belirtildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 pompalı tüfek, 100 fişek, çok sayıda çek ve senet, dijital materyal ve örgüte ait çok miktarda para ele geçirildi.

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