Ankara'daki silahlı çatışma kamerada!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Akşam saatlerine Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.
Otomobil ile mahalleye gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle silahlı çatışmaya girdi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.