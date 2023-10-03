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Gündem Ankara'daki silahlı çatışma kamerada!
Gündem

Ankara'daki silahlı çatışma kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 22:56:00 - 2023-10-03 23:22:27

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerine Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga yaşandı.

Otomobil ile mahalleye gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle silahlı çatışmaya girdi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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