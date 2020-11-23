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Aktüel Ankara'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı
Aktüel

Ankara'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 10:45:29 -
Ankara'daki narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 35 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 16-22 Kasım'da uyuşturucu temin ve ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 47 kilogram esrar, 3 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram eroin ve 6 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda gözaltına alınan 308 zanlıdan 35'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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