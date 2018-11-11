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Ankara'daki 'Keşkek Günleri'nde 300 kişilik ikram

Ankara'da, Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen etkinlikte, 300 kişiye yarma buğday ve etten yapılan keşkek ikram edildi.

11 Kasım 2018 Pazar 17:41
Ankara'daki 'Keşkek Günleri'nde 300 kişilik ikram

Ankara'da, Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ek binasında 'Keşkek Günleri' düzenlendi. Etkinliğe Meclis eski Başkanı Bülent Arınç ile yaklaşık 300 kişi katıldı. Aşçı Orhan Kutbay'ın 8 saatte hazırladığı keşkek ve helva ile Manisa'ya özel ekşi mayadan yapılan ekmek, etkinliğe katılanlara ikram edildi. Kutbay, keşkeğin, buğday ve dana etinden yapıldığını belirterek, "Önce buğdayı haşlıyoruz sonra etini pişiriyoruz. Daha sonra ikisini karıştırarak, odun ateşinde büyük kazanlarda keşkeği pişmeye bırakıyoruz. İyi bir keşkeğin en az 8 saat pişmesi gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 17:41
  1. Ankara
  2. Keşkek Günleri
  3. Manisalılar Mesir ve Dayanışma Derneği
  4. Keşkek ikramı

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