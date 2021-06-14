  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ankara'da birçok iş yerini su bastı
Cengiz hastanede tedavi altına alındı
"NATO ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"
İstanbul'da korkutan yangın
Gündem Ankara'daki feci kaza bir aileyi dağıttı
Gündem

Ankara'daki feci kaza bir aileyi dağıttı

Ankara'da park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Esra İnanlı ve oğlu Aybey Taha hayatını kaybetti. Araç sürücüsü baba İrfan İnanlı ile kızı Seda ise yaralandı. Feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 19:56:00 -
Ankara'daki feci kaza bir aileyi dağıttı

Ankara-Eskişehir kara yolunun Temelli mevkiinde yaşanan kaza, bir aileyi dağıttı. Eskişehir yönüne giden İrfan İnanlı idaresindeki 16 ALZ 879 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak, yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindekiler şiddetli şekilde darbe aldılar.

Olay yerinde can verdiler

Kazada, sürücü ve kızı Seda(2) yaralanırken, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha(6) İnanlı hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük kızın durumu ağır

Tedavi altına alınan yaralılardan küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen anne ve oğlunun cenazeleri de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay