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Gündem Ankara'daki deprem sonrası uzmanlar açıklama yaptı
Gündem

Ankara'daki deprem sonrası uzmanlar açıklama yaptı

Ankara'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 02:05:00 -
Ankara'daki deprem sonrası uzmanlar açıklama yaptı

Ankara, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı. Vali Vasip Şahin, depremde herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı. Uzmanlar depremle ilgili görüşlerini açıkladı.

"Büyük deprem beklentisi zayıf"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Ankara Kalecik depremi (4.5) ardından büyük deprem beklentisi tarihsel depremlere bakarsak çok zayıf. Fakat zemin jeolojik koşulları bazen şiddeti arttırabiliyor" ifadelerini kullandı.

KAF'a dikkat çekti

Prof. Dr. Naci Görür de "Arkadaşlar, az önce Ankara’yı etkileyen 4.5 deprem oldu. Resmen benim bilgi sistemime düşmedi ama aldığım bilgiler doğruysa deprem Ankara- Kalecik mıntıkasında. Burada KKD-GGB uzanımlı, görünür uzunluğu 64 km olan bir fay var. Bu fay bir olasılıkla KAF’a kadar uzanıyor olabilir. Arkadaşlar Kalecikte sözünü ettiğim fayın güneyinde Kırıkkale’de de sol yönlü doğrultu atımlı fay sistemi var. Deprem odağı eğer biraz güneyde ise bu fay sistemi üzerine de düşebilir. Gönderdiğim haritada bunları görebilirsiniz. İyi akşamlar" dedi.

 

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