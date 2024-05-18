Ankara’daki çete davasıyla ilgili Türkiye’yi sarsacak iddia! ABD'li enstitünün Türkiye raporunda sıraladığı senaryo dikkat çekti! Şimdi hedefte bakın kimler var

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türk siyasi tarihinde yaşanan bazı kritik gelişmelerin öncesinde Amerikan John Hopkins Üniversitesi bünyesindeki Silkroad (İpekyolu) Enstitüsü’nün Ekim 2008 tarihli 75 sayfalık Türkiye raporunda yaşanması 3 muhtemel senaryo olarak yazıldığını ve bunların FETÖ eliyle gerçekleştirilmeye çalışıldığını iddia etti. Asıl amacın Türk siyasetindeki mevcut aktörlerin tasfiyesi olduğunu söyleyen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Lideri Özgür Özel'in siyasetten tasfiyesinin istendiğini kaydetti.

Şahin, rapor yayınlandıktan sonra dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun ölümü, Deniz Baykal'ın istifası ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmesi, MHP'nin kasedinin çıkması gibi Türk siyasi tarihindeki kritik noktaları tasfiyelere örnek gösterdi.

Şahin, Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasının ardından ihmali bulunanların FETÖ mensubu çıktığını iddia ederek, ve Deniz Baykal'ın kasedinin çıkmasıyla istifa edeceğinin daha öncesinde ABD'li enstitünün raporunda yazdığını iddia etti.

Şahin'in "Mıntıka temizliği" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

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"Gezi olayları, 17-25 kumpası, barikat terörü, bombalı saldırılar ve 15 Temmuz ihaneti... Hepsinin ortak amacı Türkiye’de kendi kontrollerinde ve çizecekleri istikametin dışına çıkmayacak siyasi aktörleri işbaşına getirmekti.

Karşı hamle olarak altılı masa projesini devreye aldılar. O masanın bacaklarının nerede, nasıl monte edildiği bilinen hikaye. Bkz. Biden’ın 2018 tarihli “Türkiye’de muhalefeti destekleyeceğiz” açıklaması. Fazla detaylandırmaya gerek yok. Çöken altılı masa projesinin yerine yenisinin gelmesi kaçınılmazdı. Şu an tam da bu aşamadayız.

Ankara’daki çete davasına Erdoğan’a yakın isimlerin gizli tanık marifetiyle dahil edilmeye çalışılması perde arkasında yine FETÖ olduğunun bir ispatı. Ama asıl kuklacının kim olduğunu Türk devleti çok iyi biliyor. Ve onun hamlesini bekliyor.

2026 yılı sonbaharında Erdoğan’ın katılamayacağı bir erken seçim için şartlar zorlanacak muhtemelen. Hedefte Erdoğan, Bahçeli ve Özgür Özel var. Özel de nereden çıktı diyorsunuz değil mi?

CHP’nin başında görmek istedikleri isim kesinlikle Özel değil. Siyasette normalleşme ve iklimin yumuşama ihtimali neden bazı çevrelerde bu kadar rahatsızlık yaratıyor sizce? Özel’i sadece bu sebeple dahi oyunun dışına itmek isteyebilirler. Daha başka sebepler de var ama onlar başka bir yazının konusu... Şimdilik sadece CHP’ye yakın bir medya organında Özel ve ekibini hedef alan bazı yazıları dikkatle okumanızı öneririm. Satır aralarında çok ilginç mesajlar veriyorlar. CHP’deki kavga büyüyecek.

Sonuç: 2008’deki 3 senaryo hala birilerinin masasında.. Ve Türkiye’nin tam da merkezinde olduğu coğrafyada dünya yeniden şekilleniyor. Bu süreçte Türkiye’de siyasetin kontrolünü ele almak istiyorlar. Erdoğan’ın bağımsız ve Türkiye’nin çıkarlarını önceleyen yaklaşımından, Bahçeli’nin ona desteğinden, Özel’in siyaset yapma tarzından son derece rahatsızlar. Kafalarındaki plan Türkiye’ye de bir Zelenski monte etmek. Bu mıntıka temizliği operasyonunun başka izahı yok."