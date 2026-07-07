Ankara'daki 36. NATO Zirvesi'nde Zelenski: Rus dronlarını durduran yüzde 90

Türkiye'nin diplomatik ağırlığını bir kez daha sahneye taşıyan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirve kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, modern savaşın rakamlarını tek tek masaya yatırdı.

Zelenski, konuşmasında Ukrayna'nın savaş boyunca geliştirdiği savunma teknolojilerini ve NATO ile iş birliğini değerlendirdi. Verdiği sayılar, forum salonundaki delegasyonların gündemine oturdu.

Ankara ev sahipliğinde küresel zirve

Ukrayna lideri, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen zirvenin Savunma Sanayii Forumu bölümünde kürsüye çıktı. Modern savaşın geçmiş dönemlerden tamamen farklı bir yapıya büründüğünü söyledi.

İnsansız hava araçları ve uzaktan savaş teknolojilerinin cephede devrim yarattığını vurguladı. Ukrayna'nın kendisini savunurken bu teknolojileri etkin şekilde kullandığını belirtti.

'Ayda yaklaşık 30 bin Rus askeri'

Ukrayna Devlet Başkanı, cephedeki tablonun rakamlarını doğrudan aktardı: "Her ay yaklaşık 30 bin Rus askerini etkisiz hale getiriyoruz. Sadece Haziran ayında yaklaşık 28 bin Rus askeri etkisiz hale getirildi. Bunların büyük çoğunluğu insansız hava araçlarıyla vuruldu. Bundan gurur duymuyoruz ancak modern savaşın gerçekliği budur."

Zelenski, işgal altındaki toprakların tamamına insansız hava araçlarıyla operasyon düzenleyebilecek kapasite oluşturduklarını kaydetti. Uzun menzilli saldırı ve savunma kabiliyetlerinin her geçen gün geliştiğini de sözlerine ekledi.

Deniz İHA'ları ve Karadeniz güvenliği

Ukrayna lideri, deniz insansız hava araçlarının yalnızca Rus savaş gemilerine karşı değil, kara ve hava hedeflerine yönelik operasyonlarda da kullanıldığını dile getirdi. Zelenski, Karadeniz'ın güvenliğinin bu platformlarla sağlandığını söyledi.

'Önleme oranımız yüzde 90'ın üzerinde'

Zelenski en çarpıcı açıklamasını hava savunması konusunda yaptı. Rusya'nın yoğun hava saldırılarına karşı etkin bir sistem kurduklarını belirten Ukrayna lideri şöyle konuştu: "Rus Shahid dronlarına karşı önleme oranımızı yüzde 90'ın üzerine çıkardık. Bu, her hafta binlerce Rus saldırı dronunun etkisiz hale getirildiği anlamına geliyor. Başka hiçbir ülke bu ölçekte saldırı dronlarına karşı savunma yeteneğine sahip değil."

Hava savunma sistemlerine destek veren ülkelere teşekkür etti. Tam kapsamlı savaş şartlarında dahi savunma sanayisinin üretim kapasitesini artırmayı sürdürdüklerini söyledi.

'Rusya'nın stratejik derinlik avantajı kalmadı'

Zelenski, Rusya'nın güvenli olduğunu düşündüğü bölgelerin artık hedef alınabildiğini belirtti. Ukrayna'nın insansız hava araçlarının kısa süre önce Sibirya'daki bir petrol rafinerisini vurduğunu açıkladı.

Rusya'nın artık güvenli bir stratejik derinliğe sahip olmadığını ileri süren Zelenski, "Rusya'da Ukrayna tarafından vurulmamış büyük bir petrol rafinerisi kalmadı. Bu yeni gerçekliktir" ifadelerini kullandı.

'NATO'da olmamız hepimizi güçlü kılar'

Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin NATO'nun kolektif savunmasının bir parçası olması gerektiğini savunan Zelenski, salona şu soruyu yöneltti: "Bu seviyede savunma kabiliyetine sahip bir ülke ve halkın NATO dışında yaşamasının doğru olduğuna gerçekten inanıyor musunuz? Eğer bu yeteneklere zaten sahipsek, bunların ittifakın kolektif savunmasının bir parçası olması mantıklı olur. Bu hepimizi daha güçlü kılar."

Konuşmasının sonunda savaşın Ukrayna tarafından başlatılmadığını vurgulayan Zelenski, "Putin'in aksine biz bu savaşı jeopolitik hedefler için yürütmüyoruz. Rusya bu savaşı ülkemize getirdi. Halkımızı öldürüyor ve bağımsızlığımızı yok etmek istiyor. Biz sadece kendimizi savunuyor ve Rusya için bu savaşın maliyetini artırıyoruz" dedi.