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Yerel Ankara'da zehir tacirlerine darbe! Narkotik ekiplerinin dev operasyonunda tonlarca zehir ve pres makinesi ele geçirildi!
Yerel

Ankara'da zehir tacirlerine darbe! Narkotik ekiplerinin dev operasyonunda tonlarca zehir ve pres makinesi ele geçirildi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara'da zehir tacirlerine darbe! Narkotik ekiplerinin dev operasyonunda tonlarca zehir ve pres makinesi ele geçirildi!

Başkent Ankara'da zehir tacirlerine ve uyuşturucu şebekelerine yönelik yürütülen amansız mücadele kapsamında çok büyük bir operasyona daha imza atıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakları zehirlemek isteyen odaklara karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda nefes kesen bir çalışma yürüttü. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin kökünü kazımak amacıyla önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, zehir şebekesi çökertildi.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 9 kilogram 240 gram uyuşturucu, pres makinesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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