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Ankara'da yürekler ağza geldi! Çok sayıda yaralı var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde öğrenci servisi ile bir otomobil çarpıştı. Yüreklerin ağza geldiği kazada 5'i öğrenci 7 kişi yaralandı.

06 Kasım 2018 Salı 19:34
Ankara'da yürekler ağza geldi! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 C 6030 plakalı öğrenci servisi ile 35 AVE 58 plakalı otomobil, İlkyerleşim Mahallesi 1986 Sokak ile 1984 Sokak'ın kesiştiği kavşakta henüz belirlenemeye bir sebepten dolayı çarpıştı. İçerisinde sürücüsü ile birlikte 1 öğretmen ve 5 öğrencinin olduğu iddia edilen öğrenci servisi, yan yattı.

7 yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, yan yatan servisin içinde yaralanan 5 öğrenci, 1 öğretmen ile şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan kazaya karışan diğer otomobilde hasar meydana gelirken içerisindeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören bir vatandaş ise, "Burada sürekli kaza oluyor. Önlem alınması için defalarca yetkili yerlere başvuruda bulunduk. Bir sonuç alamadık. Bugün yine kaza oldu. Serviste 5 öğrenci varmış" dedi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 19:34
  1. Yenimahalle Devlet Hastanesi
  2. Ankara

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