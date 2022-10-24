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Yerel Ankara'da yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü
Yerel

Ankara'da yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü, şüpheli dede ve torunu gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 08:55:00 -
Ankara'da yol verme kavgasında iki kardeş silahla öldürüldü

Mamak Bayındır Mahallesi Hamurcuk mevkisinde Süleyman K. ve torunu Tevfik K. ile Hacı S. ve ağabeyi Ahmet S. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman K, tabancayla iki kardeşi ağır yaraladı, kurşunlardan biri de torunu Tevfik K'nin bacağına isabet etti.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Şüpheliler ise olaydan kısa bir süre sonra suç aleti tabancayla Mamak İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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