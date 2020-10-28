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Aktüel Ankara'da yılbaşından bu yana 58 bin litre sahte ve kaçak alkollü içecek ele geçirildi
Aktüel

Ankara'da yılbaşından bu yana 58 bin litre sahte ve kaçak alkollü içecek ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından itibaren 427 alkollü eğlence mekanı, 162 tekel büfe market ve toptancı ile 4 depoya baskın düzenlendi - Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 159 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu, 58 bin 346 litre sahte/kaçak alkollü içecek, 18 bin 856 litre etil alkol, 340 litre metil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:21:21 -
Ankara'da yılbaşından bu yana 58 bin litre sahte ve kaçak alkollü içecek ele geçirildi

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından itibaren 427 alkollü eğlence mekanı, 162 tekel büfe market ve toptancı ile 4 depoya düzenlenen operasyonlarda, 58 bin 346 litre sahte/kaçak alkollü içecek ele geçirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahte alkol üretenlere yönelik operasyonları devam ediyor.

Özellikle alkole bağlı ölümlerin meydana geldiği dönemde kurulan özel ekiple operasyonlarını sıklaştıran Ankara emniyeti, sahte ya da kaçak içki satan yerleri belirledi, ayrıca takibe aldığı şüpheliler sayesinde imalathane ve depoları da tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 1 Ocak - 27 Ekim'de 427 alkollü eğlence mekanı, 162 tekel büfe market ve toptancı ile 4 depoya operasyon düzenlendi.

Toplam 79 operasyonda, 159 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlarda 58 bin 346 litre sahte/kaçak alkollü içecek, 18 bin 856 litre etil alkol, 340 litre metil alkol ele geçirildi.

Ayrıca 92 şüpheli hakkında da toplam 230 bin 639 lira idari para cezası uygulandı.

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