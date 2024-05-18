Ankara’da yaşanan son gelişmelerle ilgili Türkiye’yi sarsacak iddia! “Aldığımız duyumlar bu yönde” diyerek tüm ülkeye duyurdu

Taceddin Kutay, son günlerde Türkiye’yi bir hayli meşgul eden Ankara Emniyeti merkezli gelişmelere temas etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iptal edilen Amerika seyahatinin, Ankara'da yaşanan hareketliliğin dönüm noktası olduğunu belirten Kutay, “Aynı, dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'a operasyon yapmak için Erdoğan'ın ameliyata girmesini bekleyenler gibi, Cumhurbaşkanı Amerika'da iken düğmeye basılması ve bir nevi kalkışmaya girilmesi tasarlanmış bazı merkezlerde. Bunlar aldığımız duyumlar” ifadelerini kullandı. Kutay, Akşam gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Aktüel adı FETÖ olan, geçmişte Gladyo, Derin Devlet, Kontrgerilla olarak adlandırılmış bir heyula var karşımızda. Her biri birbirinin bazen halef selefi, bazen rakibi, bazen evladı olan kripto yapılar devlet içine çöreklenmiş. Kendilerine karşı mücadele etmek bunların zaman zaman kupkuru otlara dönüşmesini sağlıyor evet, lakin azıcık nem gördüklerinde Eriha Gülü gibi yeşerdiklerine sahne oluyoruz. Demek ki , ölmüyor, derin bir uykuya geçiyor, akabinde karşımıza terör olarak, kumpas olarak çıkıyor bu yapılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iptal edilen Amerika seyahati, öyle anlaşılıyor ki iki gündür Ankara'da yaşanan hareketliliğin dönüm noktası olmuş. Aynı dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'a operasyon yapmak için Erdoğan'ın ameliyata girmesini bekleyenler gibi, Cumhurbaşkanı Amerika'da iken düğmeye basılması ve bir nevi kalkışma girilmesi tasarlanmış bazı merkezlerde. Bunlar aldığımız duyumlar. Esasen şu an itibarıyla neyin tam olarak ne olduğunu bilen kimseye rastlamadım. Bu bilmeyenler zümresine ben de dahilim. An itibarıyla Kaf Dağı'nın ardında bir buluşma yaşanıyor ve biz bu boğuşmanın sadece gürültüsünü ve meydana gelen toz bulutunu görebiliyoruz. Üç vakte kadar haberdar olacağız ne olup bittiğinden ve yorumumuzu ona göre yapacağız. Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Sinan Ateş cinayeti, bakanlara ve milletvekillerine kumpas... Bakalım.

Bu hengame ve karmaşa hengamda tek bildiğim şudur: Bitti zannedip de rahatladığınız o şeyler bitmez, kavganın gürültünün sonu gelmez. Eriha Gülü bir parça nem ister sadece.”

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