  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Ankara'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralı
Yerel

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon sırasında kovalamaca ve çatışma çıktı. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Muhammed Furkan K.'nin polise ateş açması sonucu 1 polis memuru ile karşılık veren ateşte 1 şüpheli yaralandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik kritik bir operasyon düzenledi.

 

UYUŞTURUCU SATICISI ATEŞ AÇTI

 

Edinilen bilgilere göre, polis memuru Ahmet Y. liderliğindeki ekip, takip ettikleri adrese gelen uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.'yı yakalamak istedi. Ancak şüpheli K., polisin kendisini fark etmesi üzerine hızla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Y. yaralandı. Yaralanan polis memurunun anında karşılık vermesiyle şüpheli Muhammed Furkan K. de yaralandı.

 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

 

Çatışmanın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı polis memuru Ahmet Y. ve şüpheli Furkan K., Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, operasyonlara devam edileceği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı silah ile birlikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

 

Uyuşturucu tacirleri tarlada kıskıvrak yakalandı! JASAT operasyonu nefes kesti
Uyuşturucu tacirleri tarlada kıskıvrak yakalandı! JASAT operasyonu nefes kesti

Yerel

Uyuşturucu tacirleri tarlada kıskıvrak yakalandı! JASAT operasyonu nefes kesti

Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta
Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta

Gündem

Ankara’da jet hareketliliği! Eurofighter alımında kritik hafta

Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 220 kilo esrar ve 1 kilo kokain ele geçirildi
Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 220 kilo esrar ve 1 kilo kokain ele geçirildi

Yerel

Mersin’de uyuşturucu operasyonu! 220 kilo esrar ve 1 kilo kokain ele geçirildi

Starmer Ankara'ya geliyor
Starmer Ankara'ya geliyor

Gündem

Starmer Ankara'ya geliyor

Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1’i öldü, 1’i yaralandı
Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1’i öldü, 1’i yaralandı

Yerel

Ankara'da pompalı tüfekli kavga: Vurulanlardan 1’i öldü, 1’i yaralandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu
Dünya

Kur’an yakan Salwan Momika’nın biletini kesen kahramanın adı belli oldu

Kur’an Yakan Salwan Momika’yı Öldüren Kişiş Belli Oldu: Suriyeli Beşar Zekur İsveç’te Kur’an yakma eylemleriyle tanınan Irak asıllı Salwan ..
Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!
Dünya

Tıp dünyası şokta: Müslüman doktor, çocuğun kopan başını yeniden vücuduna bağladı!

Tıp dünyasını şaşkına çeviren olayda, Lübnan asıllı bir doktor ABD’nin Chicago kentinde “mucize” olarak tanımlanan bir operasyona imza attı...
Yeniden Refah’tan CHP’ye ‘millet sizden bıktı’ tepkisi: Siz 1 başbakan 2 bakan asarken yargı çok mu bağımsızdı?
Gündem

Yeniden Refah’tan CHP’ye ‘millet sizden bıktı’ tepkisi: Siz 1 başbakan 2 bakan asarken yargı çok mu bağımsızdı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Zor, Kastamonu’da yaptığı konuşmada yargıda CHP’nin lehine bir çıkarsa 'bağımsız yargı,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23