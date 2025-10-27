Ankara'da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 1 polis memuru ve 1 şüpheli yaralı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesi Ufuktepe Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik kritik bir operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU SATICISI ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, polis memuru Ahmet Y. liderliğindeki ekip, takip ettikleri adrese gelen uyuşturucu satıcısı Muhammed Furkan K.'yı yakalamak istedi. Ancak şüpheli K., polisin kendisini fark etmesi üzerine hızla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Y. yaralandı. Yaralanan polis memurunun anında karşılık vermesiyle şüpheli Muhammed Furkan K. de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çatışmanın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı polis memuru Ahmet Y. ve şüpheli Furkan K., Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, operasyonlara devam edileceği belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, şüphelinin kullandığı silah ile birlikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.