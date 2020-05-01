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Aktüel

Ankara’da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı

Ankara’da sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde trafik polisine saldıran şüphelinin yakalanarak, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:56:17 -
Ankara’da trafik polisine saldıran zanlı yakalandı

Ankara’da sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde trafik polisine saldıran şüphelinin yakalanarak, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.


Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişinin trafik polisine fiziki saldırıda bulunduğu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüyle ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında resmi kıyafetli bir polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapılması üzerine açıklama yapılmaya gerek duyulduğu belirtilerek, "27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T’nin kullandığı araca şüpheli B.B.’nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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