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Ankara'da trafik kazası: 1 kişi öldü

İki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:12
Ankara'da trafik kazası: 1 kişi öldü

İrfan Kayar (36) idaresindeki 06 EFU 59 plakalı otomobil, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı yakınlarında Şaşmaz istikametine seyrederken sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen taksiyle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Kayar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazadan taksi şoförü yara almadan kurtuldu.

Trafiğin bir süre aksamasına neden olan araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından güzergahtaki trafik akışı normale döndü.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 10:12
  1. İrfan Kayar
  2. Şaşmaz
  3. trafik kazası
  4. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

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