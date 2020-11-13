Ankara'da Tekel bayisine terör saldırısı davasına devam edildi
ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir Tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 4 sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrakın okunmasının ardından söz alan tutuklu sanıklar Ahmet Sılaybi, Bayram Selvi, Mahmut Sleybi ve Raad Malik Al Casen, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak, tahliye talep etti.
Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.
Sanık avukatlarının beyanının ardından ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 7 Ocak 2021'e erteledi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim 2019'da Tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmiş, ölen veya yaralananın bulunmadığı olayın ardından 15 kişi hakkında dava açılmıştı.