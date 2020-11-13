  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da Tekel bayisine terör saldırısı davasına devam edildi
Aktüel

Ankara'da Tekel bayisine terör saldırısı davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:43:38 -
Ankara'da Tekel bayisine terör saldırısı davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir Tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıya ilişkin 15 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu 4 sanık, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki celsenin ara kararları gereği dosyaya giren evrakın okunmasının ardından söz alan tutuklu sanıklar Ahmet Sılaybi, Bayram Selvi, Mahmut Sleybi ve Raad Malik Al Casen, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını ve suçsuz olduklarını savunarak, tahliye talep etti.

Tutuksuz sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddetti.

Sanık avukatlarının beyanının ardından ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı 7 Ocak 2021'e erteledi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim 2019'da Tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla (EYP) saldırı düzenlenmiş, ölen veya yaralananın bulunmadığı olayın ardından 15 kişi hakkında dava açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı
Ekonomi

Herkes için büyük kolaylık! Naci Ağbal'ın ilk icraatı beğeni topladı

Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın ilk icraatı yeni ödeme sistemi "FAST" oldu. FAST ile para transferleri için mesai saatlerini bekle..
Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!
Korona Virüs

Koronavirüste kritik uyarı: Bu kokuyu alan korksun!

Tüm dünyada ikinci yükseliş dönemini yaşayan koronavirüs ile mücadelede hem tedaviye ilişkin yeni buluşlar hem de hastalığın bulaşma yönteml..
Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu
Dünya

Macron'dan Paşinyan'a yardım telefonu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı işgalci olarak bulunduğu..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay