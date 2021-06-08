Ankara'da suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, silah, uyuşturucu ticareti ve tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütü üyesi 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları belirlenen, bu kapsamda silah ve uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma ve tefecilik yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.