Ankara'da son bir aydaki Kovid-19 denetimlerinde 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı

ANKARA (AA) - Ankara'da 15 Ekim-15 Kasım arasında yapılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele denetimlerinde 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı.

Açıklamada, "İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi/iş yeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi/iş yerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.