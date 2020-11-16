  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da son bir aydaki Kovid-19 denetimlerinde 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı
Aktüel

Ankara'da son bir aydaki Kovid-19 denetimlerinde 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:41:17 -
Ankara'da son bir aydaki Kovid-19 denetimlerinde 9 milyon 629 bin lira para cezası uygulandı

ANKARA (AA) - Ankara'da 15 Ekim-15 Kasım arasında yapılan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele denetimlerinde 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulandı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerle ilgili rakamlar paylaşıldı.

Açıklamada, "İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7 bin 129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 520 bin 482 kişi/iş yeri denetlenmiş bu denetimlerde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi/iş yerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı...
Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?
Gündem

Ahmet Hakan'dan tepki: Ne gerek vardı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Uluslararası Siyasi Danışmanlar ..
BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı
Dünya

BAE'de neler oluyor? İki İsrailli gözaltına alındı

Terör ve işgal devleti İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlete ait bir ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay