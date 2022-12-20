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Yerel Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Yerel

Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 08:57:00 -
Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde, Murat Şahin ile arasında alacak meselesi olan Mustafa A. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen tartışmaya Murat Şahin ve Mustafa A.'nın akrabaları da dahil oldu.

Kavga sırasında silahla vurulan Murat Şahin hayatını kaybederken, Mustafa A. ile akrabaları İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.

Mustafa A. ve İbrahim A.'nın durumu ağır, Mehmet A'nın ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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