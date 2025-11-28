Ankara'da sık sık kesilen su vatandaşları çileden çıkardı! "Kaçak akım rölesi Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük"

CHP’li belediyeler vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASKİ) yaptığı su kesintileri, vatandaşları çileden çıkardı. Su kesintisinden haberi olmayan vatandaş, evini su basmasına tepki gösterdi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 2 gündür devam eden su kesintisinin ne zaman sona ereceğini duyurmayan ASKİ, bir binanın 13. katındaki daireyi su basmasına sebep oldu. 2 gündür evinde su olmadığı için biriken bulaşıkların mutfak lavabosunu tıkadığını söyleyen Tahsin Topçu, çocukların musluğu açık unuttuğunu, gece suyun aniden gelmesi ile evini su bastığını söyledi.

"EVİN KOMPLE SU OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Gece namaza kalktığı sırada telefonunun su içinde olduğunu fark ettiğini anlatan Topçu, peteğin su akıttığını düşünerek oraya baktığını söyledi. Topçu, "Evin komple su olduğunu gördüm. Odaları gezdim, elektrik yoktu. Kaçak akım rölesi atmış. Çok şükür o bizi korudu. O da büyükşehir gibi, Mansur Yavaş gibi çalışsaydı muhtemelen ölmüştük. En azından kaçak akım rölesi kendi üzerine düşen görevi yapmış ve enerjiyi kesmiş. Bu şekilde bir felaketten kurtulduk. Yerde bulunan uzatmalar sayesinde bağlı bulunan tüm elektronik cihazların sigortası atmış" diye konuştu.

"MANSUR BEY DE İSTERSE YAPAY ZEKÂYA SORABİLİR"

Mansur Yavaş’ın Ankara trafiğine ‘yapay zekâ’ çözümü gibi kendisinin de yapay zekâya sorduğunu ifade eden Topçu, "Ben de bugün yapay zekâya ‘önlem alınsaydı evi su basmaz mıydı’ diye sordum. Bu alışılmışın dışında, Ankara’yı 50 yıl geriye götüren bu sistemin aslında bunun asıl sebebi olduğunu yapay zekâ söyledi. Mansur Bey de isterse ‘acaba ihmal kimde’ diye yapay zekâya sorabilir. Eğer işini yapsaydı biz bu felaketi yaşamayacaktık. Bizim gibi sitede 2 gün içerisinde aynı şekilde mağdur olan evler de var. Bunu da öğrendik" ifadelerini kullandı.