Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda çok önemli gelişme
Ankara Keçiören'de, hastanede hayatını kaybeden şahsın yakınlara sağlık çalışanlarını hedef almıştı. İnfial uyandıran görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara’da, bir silahlı çatışma sırasında yaralandığı belirtilen Ahmet Ö., Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Ölen şahsın yakınları, hastaneyi basarak sağlık çalışanlarını hedef almıştı. Sağlık çalışanları kapıya barikat kurarak hasta yakınlarından korunmaya çalışmış, o korku dolu dakikalar saniye saniye kaydedilmişti.
Yayınlanan görüntülerin ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ihbar kabul edildiğinin belirtildiği açıklamada, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temek Kanunu Ek 12. Maddesi uyarınca, resen başlatılan soruşturmanın titiz bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.