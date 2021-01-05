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Gündem Ankara'da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı
Gündem

Ankara'da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam da etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 22:23:00 -
Ankara'da sağanak yağış: Sürücüler zor anlar yaşadı

Başkent'te öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde de etkili oldu. Caddelerde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorluk çekti.

Ankara’nın en işlek caddeleri Tunalı Hilmi Caddesi ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda yağmura hazırlıksız yakalanan bazı kişiler, otobüs duraklarına ve saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış, gece boyunca devam edecek.

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