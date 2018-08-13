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Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 17 kişi yaralandı

Ankara Altındağ'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin etrafa rastgele ateş açması sonucu biri ağır 17 kişi yaralandı

13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:58
Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 17 kişi yaralandı

Başkentte madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açması sonucu 17 kişi yaralandı.

Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında taşıdığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen biri ağır 17 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 21:58
  1. Ankara
  2. Altındağ

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