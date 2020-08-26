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Ekonomi Ankara’da okul servis ücreti 2 bin 275 TL’den başlayacak
Ekonomi

Ankara’da okul servis ücreti 2 bin 275 TL’den başlayacak

Ankara ve İzmir’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servisi ücretleri belirlendi. Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, başkentte söz konusu ücretlerin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nce (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 12:19:00 -
Ankara’da okul servis ücreti 2 bin 275 TL’den başlayacak

Başkentte 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 11 ile 13 arasında değişen oranlarda artış olduğunu belirten Elmadağlı, geçen yıl 2 bin 30 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin 2 bin 275 liraya, 2 bin 250 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 520 liraya, 2 bin 613 lira olan 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 925 liraya, 3 bin 36 lira olan 10-15 kilometrelerdeki ücretin 3 bin 400 liraya yükseldiğini bildirdi. Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücrette üst limitin 85 lira olacağı bilgisini veren Elmadağlı, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 67,50 lira olacağını kaydetti.

İzmir’de yüzde 11-11,5 artış

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11,5 arasında zam yapılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı. Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya çıkarken, 0-40 kilometre ücreti 571 liradan 631 liraya yükseltildi. İstanbul’da ise Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) eylül ayında yapılacak toplantısında öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni fiyat tarifesinin belirlenmesi bekleniyor.

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