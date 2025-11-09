  • İSTANBUL
Aktüel Ankara'da o anlar yürekleri ağza getirdi: kurşun yağdırdı
Aktüel

Ankara'da o anlar yürekleri ağza getirdi: kurşun yağdırdı

AA
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara'da o anlar yürekleri ağza getirdi: kurşun yağdırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanında garsonlarla kavga yaptığı o anlar yürekleri ağza getirdi.kavga eden 3 kişi, mekandan ayrıldıktan 1 saat sonra geri döndü iş yerine kurşun yağdırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Olay, 1 Kasım gecesi Çankaya’daki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekanda bulunan 5 kişi yüksek sesle konuşup müşterileri rahatsız edince garsonlar tarafından uyarıldı. Uyarıya tepki gösteren 3 kişi garsonlarla kavga etti.

Kavgadan sonra dışarı çıkan şüpheliler, yaklaşık 1 saat sonra mekana geri dönüp tabancayla ateş açtı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Saldırganların peşine düşen polis ekipleri, kimlikleri belirlenen 3 kişiyi saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

