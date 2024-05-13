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Gündem Ankara'da minibüs takla attı: 9 yaralı
Gündem

Ankara'da minibüs takla attı: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-05-13 20:34:00 -
Ankara'da minibüs takla attı: 9 yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki aynı aileden 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Eskişehir'e gitmekte olan Hüseyin Kaya hakimiyetindeki 02 DZ 462 plakalı minibüs, Ankara'nın Haymana ilçesi mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada minibüste bulunan Kaya ailesinin 9 ferdi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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