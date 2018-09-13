Ankara'da minibüs, durakta bekleyen vatandaşlara çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ Çamlık Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen 06 EU 4231 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki durakta otobüs bekleyen 4 vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi yaralanırken, durağında camları kırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen 2 kişi kendi imkanlarıyla ayağa kalkarken, yerde yatan diğer 2 kişinin yardımına ise çevredeki vatandaşların koştuğu görüldü. Daha sonra vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3’ünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 1 kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.