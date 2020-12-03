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Gündem Ankara’da mesai saatlerine yeni düzenleme
Gündem

Ankara’da mesai saatlerine yeni düzenleme

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:37:00 -
Ankara’da mesai saatlerine yeni düzenleme

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

Ankara'da kimler sokağa çıkabilecek?

Ankara'da daha önce sağlık ve güvenlik personeli hariç, 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüştü.

 

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