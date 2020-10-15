  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:28:05 -
Ankara'da makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı belirlenen makine üretim fabrikasına düzenlenen operasyonda çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Ahi Evran Mahallesi'nde, demir-çelik sektöründe kullanılan ekipmanların üretildiği bir fabrikada kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptıkları aramada, alkol üretmek için kimyasal maddeler, araç-gereç, maya, hassas terazi, sahte bandrol-markalı şişelenmiş 37 litre rakı, 24 litre viski, 86 litre bira, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi. Operasyonda, H.D. isimli zanlı gözaltına alındı.

Zanlı D.H'nin, ürettiği içkileri ailesiyle birlikte kullandığını ve üretimde kullandığı malzemeleri internetten tedarik ettiğini söylediği öğrenildi.

Ankara'da şu ana kadar sahte içkiden ölen olmadığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğ..
Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar Ermenistan'ın kirli planını açıkladı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Gence hava üssünde bulunan Türk F-16'larını hedef aldığını ve Türkiye'yi savaşa çekmek..
İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!
Gündem

İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve Şişli'deki arsaları satılığa çıkaran Ekrem İmamoğlu bu arsaları satamayın..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay