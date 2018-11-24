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Ankara'da korkunç kaza! Bu araçtan sağ çıktılar

Ankara'da şarampole devrilerek hurdaya dönen aracın içinden yaralı 2 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:24
Ankara'da korkunç kaza! Bu araçtan sağ çıktılar

Ankara-Samsun çevre yolu istikameti Pursaklar mevkisinde seyreden  Koray Ç. idaresindeki 06 LUS 23 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki  bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Çarpmanın etkisiyle ters dönen araçta bulunan sürücü Koray Ç. ve  Mehmet Akif K. yaralandı.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan bu kişiler bir süre mahsur kaldı.  Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye  ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak çevredeki hastaneye  kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 09:24
  1. Samsun
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  3. ankara kaza

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