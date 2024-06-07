  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar TB2 SİHA birçok ülkeye ihraç ediliyor... Türkiye'nin Afrika'da İha-Siha başarısı

Bu futbolcuyla kazanacaksan sen ne yapacaksın? Türkiye soyuluyor! Önce Mourinho'ya 25 milyon, şimdi de onun getireceği oyuncuya 50 milyon avro!

İliç'teki maden faciasında yeni gelişme: 3 işçinin daha cesedine ulaşıldı

İsrail'e yaptırım çağrısı: ABD'li Senatör Van Hollen'dan İsrail Maliye Bakanı'na çağrı

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? SGK uzmanı asgari ücret alanlar için açıkladı! O tarihte zam yapılacak

Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için bomba itiraf: O futbolcuyu havada kaptılar! O yıldız için harekete geçildi artık…

Suudi Arabistan’da Kartal şaşkınlığı! Yeni rakibi ortaya çıktı! Dünya devi ile karşımıza gelecek…

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler davet etti: Özbekistan Cumhurbaşkanı TUSAŞ’ı ziyaret etti!

ABD bir hamleye hazırlanılıyor: Rus mallarına yaptırım!

Lider ülke Türkiye! Türkiye'den satılıyor! Amasya’da dalları kiraz bastı
Gündem Ankara'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araca yıldırım düştü
Gündem

Ankara'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araca yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
2024-06-07 00:56:00 - 2024-06-07 01:32:48

Ankara'da seyir halindeki bir otomobile yıldırım isabet etti. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış şehri felç etti.

Başkent suya gömülürken, yağmura şimşekler de eşlik etti. Seyir halindeki bir otomobile ise yıldırım isabet etti.

Araç yandı, sürücü kurtuldu!

Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü olaydan yara almadan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.

Öte yandan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Ankara yine sele teslim! Başkent 5 dakikada suya gömüldü
Ankara yine sele teslim! Başkent 5 dakikada suya gömüldü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ankara yine sele teslim! Başkent 5 dakikada suya gömüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23