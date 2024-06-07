Ankara'da korku dolu anlar! Seyir halindeki araca yıldırım düştü
Ankara'da seyir halindeki bir otomobile yıldırım isabet etti. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış şehri felç etti.
Başkent suya gömülürken, yağmura şimşekler de eşlik etti. Seyir halindeki bir otomobile ise yıldırım isabet etti.
Araç yandı, sürücü kurtuldu!
Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan otomobil sürücüsü olaydan yara almadan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.
Öte yandan otomobil kullanılmaz hale geldi.