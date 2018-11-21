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Ankara'da kış hazırlıkları tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve halkın mağduriyet yaşamaması hazırlıklarını tamamladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
Ankara'da kış hazırlıkları tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı, 877 araçlık karla mücadele filosu, 2 bin 360 personel ve 100 bin ton tuz stokuyla kış mevsiminde kar, buz ve soğukla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

354 kamerayla takip ediliyor

Ekipler, yolların gün boyu açık tutulabilmesi ve karla mücadele araçlarının etkin ve hızlı bir şekilde yoğun bölgelere yönlendirilebilmesi için yolları hem Güvercinlik'teki hem de merkezdeki kontrol noktasında 354 ayrı kamerayla takip ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmaları kapsamında kritik 50 noktada 7 gün 24 saat esaslı personel görevlendirecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
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