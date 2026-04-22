  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lübnan'da soluklanma süreci: Avn ve Al Sani'den "ateşkes" zirvesi! Trump'tan Tahran'a "pazarlık" çağrısı! Müzakereler öncesi şok hamle: Ricacı oldu Gülistan Doku dosyasında tarihi kırılma: Eski Vali Tuncay Sonel hakkında tutuklama talebi Uşak yolsuzluk soruşturmasında 'battaniye' skandalı! 20 milyon TL rüşvet trafiği CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı! AK Parti’li Acar’dan Özür Özel’e Filistin tepkisi: Ne konuştuğunu bilmeyen bu şuursuz..! Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!' İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Hamas’ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz! 100 milyon Müslümanın su kaynağı tehdit altında: Batılı şer odakları ekosistemi katlediyor!
Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler yapılıyor
Gündem

Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler yapılıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler yapılıyor

Ankara’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopteriyle ilgili incelemeler devam ediyor. Olayda etkilenen 5 personelin hastaneye kaldırıldığı, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ankara’nın Temelli mevkisinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin bulunduğu bölgede incelemeler sürüyor. Olayın ardından alan güvenlik çemberine alınırken, askeri ekipler bölgede çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.

Helikopterin düştüğü noktada jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililerin de olay yerinde inceleme yaptığı belirtildi.

 

Bölgedeki çalışmaların, kazanın nedenini ve helikopterde oluşan hasarın boyutunu ortaya çıkarmaya yönelik sürdürüldüğü öğrenildi.

 

Temelli mevkisinde kaza kırıma uğrayan helikopterin bulunduğu alan, jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alındı.

 

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

 

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 5 personelin etkilendiğini ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Helikopterde incelemelerin devam ettiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Askeri bir helikopter olduğu için kaza-kırım heyeti de gelecek. Eğitim uçuşu yaparken, tam yere ineceği sırasında oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanımız da geldi. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici."

MSB: Ankara'da nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı
MSB: Ankara'da nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

Gündem

MSB: Ankara'da nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23