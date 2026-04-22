Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde incelemeler yapılıyor

Ankara’nın Temelli mevkisinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 tipi ağır nakliye helikopterinin bulunduğu bölgede incelemeler sürüyor. Olayın ardından alan güvenlik çemberine alınırken, askeri ekipler bölgede çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.

Helikopterin düştüğü noktada jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililerin de olay yerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Bölgedeki çalışmaların, kazanın nedenini ve helikopterde oluşan hasarın boyutunu ortaya çıkarmaya yönelik sürdürüldüğü öğrenildi.

Temelli mevkisinde kaza kırıma uğrayan helikopterin bulunduğu alan, jandarma ekiplerince güvenlik çemberine alındı.

Bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Doğal Afetler Arama Kurtarma timi ile askeri yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 5 personelin etkilendiğini ve hastaneye ulaştırıldığını söyledi.

Helikopterde incelemelerin devam ettiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Askeri bir helikopter olduğu için kaza-kırım heyeti de gelecek. Eğitim uçuşu yaparken, tam yere ineceği sırasında oluyor. Kara Kuvvetleri Komutanımız da geldi. Herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici."