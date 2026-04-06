Ankara'da Kayseri rüzgarı esti! Genç güreşçiler Greko-Romen stilde Türkiye Şampiyonu!

Okul Sporları Yıldızlar Güreş Şampiyonası Ankara’da tamamlandı. Yapılan mücadeleler sonrasında Kayseri takımı Greko-Romen stilde takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şampiyonada mücadele ederek takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcuları ve antrenörleri Ömer Aytekin, Yavuz Fatih Şentürk ve İsmail Erdoğan’ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Şampiyonada Kayseri’den Yusuf Talha Alkan ve Nizameddin Dükkan Kaan Türkiye Şampiyonu oldu. Yine Kayseri’den Enes Bulut ve Ahmet Efe Bulut Türkiye ikincisi olurken, Yusuf Sarıyar ise Türkiye üçüncüsü oldu.