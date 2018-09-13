Ankara'da kapatılan öğrenci yurdunda korkutan yangın
Pursaklar İlçesi'nde bulunan ve daha önce soruşturma kapsamında kapatılan özel öğrenci yurdunda yangın çıktı.13 Eylül 2018 Perşembe 12:45
Öğle saatlerinde AnkaraPursaklar Karacaören Mahallesi'nde bulunan ve FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan eski öğrenci yurdunda yangın çıktı.
7 katlı binada çıkan ve çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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