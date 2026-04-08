Ankara’da kanlı son! Kız arkadaşı öldürüp intihar etti
Ankara Keçiören'de sabah saatlerinde yaşanan olayda, 28 yaşındaki Hüseyin Duran tartıştığı kız arkadaşı Şahsenem Zoroğlu’nu tabancayla öldürdü. Duran, olayın ardından aynı silahla yaşamına son verdi.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hüseyin Duran ile kız arkadaşı Şahsenem Zoroğlu arasında evde çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. Olay, 5 Nisan günü sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi’nde meydana geldi. Hüseyin Duran ve kız arkadaşı Şahsenem Zoroğlu arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Duran, yanında bulunan tabancayla Şahsenem Zoroğlu'nu öldürdü. Duran, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem
