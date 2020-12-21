  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ankara'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Aktüel

Ankara'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 14- 21 Aralık'ta kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:04:00 -
Ankara'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 14-20 Aralık'ta kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 48 bin 200 kaçak boş makaron, 9 bin 803 litre kaçak sahte içki, 1508 kaçak muhtelif elektronik eşya, 2 bin 200 kaçak puro, 539 kilogram kaçak tütün ve 631 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis ekipleri operasyonlarda 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir
Dünya

ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. ABD'nin yeni yaptırım uygulaya..
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı” diyen avukat Serhat Pak’tan canlı yayında yepyeni bomba açıklamalar

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve avukat Serhat Pak tarafından Türk medyasında ilk kez açıkladığı birçok bilginin açıklandığı “Ülke Günd..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay