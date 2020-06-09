  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara’da göle düşen kadın kurtarıldı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölüne düşen bir kadın, görevliler tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:24:53 -
Ankara’da göle düşen kadın kurtarıldı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölüne düşen bir kadın, görevliler tarafından kurtarıldı.


Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.K. isimli kadın bilinmeyen bir şekilde Mogan Gölüne düştü. Kadını gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine, görevliler harekete geçti. Göldeki kadın, tekneyle yanına giden görevliler tarafından kurtarıldı. Kıyıya getirilen L.K., sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Öte yandan polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı