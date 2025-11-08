  • İSTANBUL
Gündem Ankara’da genç kadına “yok artık” dedirten tuzak! İş ilanıyla dolandırdılar, parayı bakın ne yaptılar
Gündem

Ankara’da genç kadına “yok artık” dedirten tuzak! İş ilanıyla dolandırdılar, parayı bakın ne yaptılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ankara’da genç kadına "yok artık" dedirten tuzak! İş ilanıyla dolandırdılar, parayı bakın ne yaptılar

Ankara’da iş arayan genç kadın, internetten başvurduğu ilan sonrası gittiği görüşmede hayatının şokunu yaşadı. “İşe giriş işlemleri” bahanesiyle cep telefonunu isteyen dolandırıcılar, hesabına girip tüm parasını çekerek altına çevirdi.

Ankara'da internet sitesi üzerinden başvurduğu ilan sonrasında iş görüşmesine giden Hatice Türkel, gittiği görüşmede dolandırıldı. İşe giriş işlemleri adı altında Türkel'in telefonunu alarak hesabını ele geçiren şüpheliler Türkel'in hesabındaki tüm parayı çekerek altın aldı.
Türkel'i işe alma bahanesiyle kandıran Sezer ve Emrah ismindeki iki dolandırıcı, genç kadına güven sağlayarak, telefonunu istedi. O esnada hesap bilgilerine uluşan dolandırıcılar, tüm parayı ele geçirdi.
Mağdur avukatı Ahmet Haklıgör, "Dolandırıcılar, iş arama sitelerine sahte ilanlar vererek iş arayan vatandaşlarla bir kafede görüşme ayarlıyorlar. Görüşme sırasında dikkat dağıtarak müvekkilimin cep telefonunu kısa süreliğine ellerine almışlar.
Bu esnada kendi cihazlarıyla telefonu eşleştirip internet bankacılığına erişim sağlamışlar. 'Şu ayarı yapayım', 'Şunu göstereyim' gibi bahanelerle cihazı alan kişiler, saniyeler içinde tüm finansal bilgilerinize ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Artık öyle bir zamandayız ki, en yakınına bile telefonu vermekten çekinir olduk
