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Ankara'da gecekondu yangını

Yenimahalle'de bir gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

13 Ağustos 2019 Salı 13:58
Ankara'da gecekondu yangını

ANKARA (AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kayalar Mahallesi Şehit Tuncay Özdere Caddesi'ndeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gecekondudan çıkan alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında gecekonduda kimsenin olmadığı öğrenilirken, evinin yandığını gören ve fenalaşan yaşlı kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:58
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