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Yerel Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2023-09-21 11:43:00 -
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aralarında örgütün "emniyet mahrem imamları" ve kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç şüphelilerin de olduğu 16 kişiye yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin 17 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, 3'ünün yakalanması için de çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

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