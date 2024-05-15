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Gündem Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi
Gündem

Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-15 10:57:00 -
Ankara’da FETÖ hareketliliği! Yerlikaya’dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, “oyun kurmaya” çalışıyorsa; onların oyunlarını da kurdukları tuzakları da yerle bir edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün olduğu gibi bugün de organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirleri, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçıları, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı illegal yapılara ve suç odaklarına göz açtırmadıklarını ve açtırmayacaklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kimler FETÖVARİ gizli tanık taktikleriyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa onların o düzenlerini de başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hangi kurum içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet ve siyasilere yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip, o yapıları belirleyip adalete teslim edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mülkiye müfettişlerinin ilgili raporu kısa süre içinde tamamlanacak. Atılan her adımı, telefon kayıtlarını tek tek inceliyorlar. Hazırlanan bu raporu en ince ayrıntısına kadar kamuoyuyla da paylaşacağız. Ve gereğini yapacağız. Aziz milletimiz müsterih olsun. Nasıl bölücü terör örgütü ve FETÖ ile mücadelede hainlerin inlerine kadar girdiysek bu suç odaklarını da saklandıkları her delikten bulup çıkartacağız."

Yerlikaya, "Kimler, terör örgütleri ve onların uzantılarıyla, organize suç örgütleriyle bir olup, FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize, sosyal medya destekli 'oyun kurmaya' çalışıyorsa, onların oyunlarını da kurdukları tuzaklarını da yerle bir edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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