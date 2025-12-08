Ankara'da feci kaza: Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı, 1 ölü, 3 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu araç defalarca takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mert Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücünün 3 aylık evli olduğu öğrenilen eşi İrem Ö., Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza, Ankara-Eskişehir arasında bulunan E90 karayolu üzerinde meydana geldi. Mert Ö. (3 aylık evli) idaresindeki otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptıktan sonra kontrolü kaybederek defalarca takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsü Mert Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
SÜRÜCÜNÜN EŞİ AĞIR YARALI
Otomobilde yolcu olarak bulunan 1'i ağır 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Mert Ö.'nün eşi İrem Ö., Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin devam etmesi nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobilde bulunan diğer yolcular Arif K. ve Melisa Selin K.'nın tedavileri ise Polatlı Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
