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Gündem Ankara'da feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
Gündem

Ankara'da feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde içerisinde 4 kişi bulunan otomobilin devrilmesi sonucunda 3 kişi yaşamını yitirirken bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 05:46:00 -
Ankara'da feci kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi

Hasan Kılıç (23) idaresindeki 06 RPS 44 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde önce yol kenarındaki tabelaya çarptı, ardından dereye devrildi. Araçtakilerden hafif yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, araçta olduğu belirtilen kişilerin telefonunu aradı ancak ulaşamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri derede yaptıkları aramada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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