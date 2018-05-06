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Ankara'da evini soyan hırsız amcasının oğlu çıktı

Gölbaşı ilçesinde amcasının oğlunun evini  soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından  gözaltına alındı.

06 Mayıs 2018 Pazar 08:42
Ankara'da evini soyan hırsız amcasının oğlu çıktı

Sincan ilçesindeki bir spot mağazaya çaldıkları  elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç, Fatih C, Seyit Ç, Şakir G, İzzet D. ve  Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri  tarafından gözaltına alındı.

Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D. ifadesinde, elektronik  eşyaları Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde yaşayan amcasının oğlu Muhlis D'ye  ait ikametten çaldıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:42
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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